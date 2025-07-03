Под ударом была припортовая инфраструктура: в результате атаки РФ на Одессу погибли два человека, еще трое ранены

Днем 3 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Одессе. Целью путинских захватчиков в очередной раз стала припортовая инфраструктура областного центра.

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Вследствие ракетного удара среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По информации главы ОВА, путинские войска атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе баллистической ракетой. При этом Кипер подчеркнул, что враг применил боевую часть с кассетными суббоеприпасами.

Вследствие теракта два человека погибли. Еще трое людей ранения, им оказывают медицинскую помощь. В областной администрации уточнили, что жертвой россиян стал водитель грузовика, личность второго погибшего устанавливают.

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