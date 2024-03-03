Под завалами в Одессе могут быть еще четыре человека, трое пропавших без вести нашлись – ГСЧС

Под завалами разрушенной "Шахедом" девятиэтажки в Одессе могут находиться еще четыре человека. Три человека из списка пропавших без вести вышли на связь.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 10:38 утра воскресенья, 3 марта. В ведомстве рассказали, что сегодня в ГСЧС обратились три человека, которые были в перечне лиц, которые могут находиться под завалами.

"Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы. По информации, под завалами могут быть еще четыре человека", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в воскресенье под завалами в Одессе нашли тело еще одного погибшего младенца. Мать во время удара пыталась закрыть его собой, их тела нашли в крепких объятиях. Ребенку было всего восемь месяцев.

Также вследствие жестокого российского обстрела погибли трехлетний Марк и четырехмесячный Тимофей. По состоянию на 11 утра 3 марта известно о десяти жертвах атаки.

В ночь на субботу, 2 марта, РФ атаковала Одессу "Шахедами". Всего враг тогда запустил 17 дронов, 14 из них сбила ПВО.

3 марта в Одессе объявлено днем траура по погибшим.

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