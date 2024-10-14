Подаренный Румынией Patriot уже в Украине, – глава МИД

Система ПВО и ПРО Patriot, подаренная Румынией, уже находится на территории Украины. Это 14 октября подтвердила глава румынского министерства иностранных дел Луминица Одобеску.

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На своей странице в соцсети X (Twitter) политик написала, что ее страна поддерживает безопасность Украины. А Patriot, который передала Румыния, уже "достиг Киева".

"Нужна дальнейшая поддержка для обеспечения украинской энергетической безопасности этой зимой. Румыния выполняет свою часть работы", – заявила глава внешнеполитического ведомства.

Также Одобеску поприветствовала новые санкции Европейского Союза "в отношении дестабилизирующих действий России за рубежом".

Напомним: официальный Бухарест еще в июне 2024 года объявлял о намерении передать Украине одну из двух действующих в стране систем Patriot. Условием была замена этого ЗРК подобной системой противовоздушной обороны с помощью союзников.

2 сентября этот шаг одобрило правительство Румынии, 3-го – проголосовала нижняя палата парламента. 5 сентября президент страны-соседки Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Patriot Силам обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский 2 октября заявил, что наша ПВО усилена новым Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (которое должно было произойти 12 октября) в ближайшее время, скорее всего, не состоится. Вероятно, участники формата "Рамштайн" соберутся снова уже после выборов президента США. Они назначены на 5 ноября 2024 года.

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