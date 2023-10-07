Подготовка идет полным ходом: в сеть попало фото 'призрака Киева' в кабине самолета F-16

В сети появилось "подтверждение" того, что украинских пилотов будут учить управлять американскими истребителями F-16, которые нужны нашему государству. Подготовка летчиков будет проходить на базе в Румынии.

Соответствующее фото оттуда появилось в частности в Telegram-канале аналитиков DeepState. Там отметили, что на снимке запечатлен пилот F-16CJ 480-й истребительной эскадрильи 52-го истребительного крыла ВВС США.

Снимок был сделан на авиабазе Фетешти в Румынии.

Что интересно – на плече у пилота можно увидеть патч "Призраков Киева" в виде черепа с самолетом. Под ним заметна надпись на украинском языке – слово "вірити".

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Напомним, ранее Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. Сообщалось, что она будет размещена в одном из учебных центров на территории Румынии.

А недавно стало известно, что США перебросили в Румынию F-16, официально – для усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 сентября в Пентагоне заявили, что пилоты ВСУ уже начали первый этап программы по обучению на F-16. Наши воины проходят курсы английского языка.

– Адаптацию к западным истребителям F-16 защитники украинского неба проходили с помощью авиасимуляторов.

– Украинские летчики надеются, что пройдут тренировки на западных истребителях F-16 за шесть-восемь месяцев, потому что все участники группы имеют опыт боевых вылетов и программа подготовки разработана с учетом этого.

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