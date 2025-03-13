Подготовка продолжается: в ВСУ показали, как инструкторы НАТО учат украинских военных управлять танками Leopard 2. Видео

Украинские военные под руководством инструкторов стран-членов НАТО продолжают овладевать новой техникой. В частности, они учатся управлять танками Leopard 2.

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Соответствующее видео Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал в Telegram. Там также добавляют, что подготовка украинских защитников продолжается. Именно эти тренировки проходят в Общевоенном учебном центре в Польше.

"Страны-члены НАТО учат украинских военнослужащих руководить новой военной техникой – в том числе танками Leopard 2", – говорится в сообщении.

Инструкторы НАТО также отмечают, что преданность украинских военных своему делу стопроцентна.

"Они мотивированы и очень хорошо усваивают знания. Ситуация заставляет их учиться быстро и интенсивно", – отмечают они.

Подробности

Leopard 2 – это германский основной боевой танк, созданный предприятием Krauss-Maffei Wegmann (KMW) как преемник их же танка Leopard 1.

Производство танков Leopard 2 началось в 1979 году и с этого времени было выпущено 3200 танков этой модели. Сегодня они находятся на вооружении 21 страны мира, включая Германию, Австрию, Канаду, Чили, Данию, Финляндию, Грецию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Сингапур, Швейцарию, Швецию, Испанию, Турцию, Венгрию, Катар, Индонезию, Чехию и Словакию.

Танк Leopard 2 имеет классическую компоновку с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, боевой отделения в средней и отделения управления – в лобной части машины. Экипаж танка состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжателя и механика-водителя. Механик-водитель находится в передней части корпуса, тогда как все остальные – в башне: командир танка по центру, наводчик справа от пушки и зарядчик слева.

Танк Leopard 2 имеет 47,6 литровый многотопливный 12-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель MTU MB 873 жидкостного охлаждения с турбонаддувом мощностью 1500 л. с. Гидродинамическая коробка передач Renk HSWL 354 имеет четыре передних и две задних передачи и полностью автоматическая.

Leopard 2 имеет четыре топливных бака общим объемом 1160 л, что дает максимальную дальность хода 500 км (расход топлива составляет 300 л на 100 км по шоссе и 500 л на 100 км по средней местности). Двигатель позволяет развить скорость 68 км/ч по шоссе и скорость заднего хода 31 км/ч.

Ранее стало известно о том, что поставки американского оружия в Украину через польский логистический хаб в Ясенке снова заработали. Информацию о том, что ключевой маршрут военной помощи снова работает, подтвердил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Как сообщал OBOZ.UA, Хорватия при поддержке Германии отправит Украине 30 танков и 30 БМП времен холодной войны. В обмен на это Загреб получит от Берлина финансовые ресурсы, которые снизят цену на закупку для хорватской армии новых танков Leopard 2A8.

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