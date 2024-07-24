Подлежат ли мобилизации в Украине пенсионеры МВД: разъяснение

Из-за полномасштабной российской агрессии в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этой связи военнообязанных призывают в армию для защиты страны.

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На военный учет должны стать, в частности, и пенсионеры силовых структур. Подпадают ли под мобилизацию пенсионеры Министерства внутренних дел, читайте в материале OBOZ.UA.

Мобилизуют пенсионеров МВД

Пока мобилизовать в Сил обороны Украины могут даже некоторых пенсионеров, рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Государственные служащие, военнообязанные и не имеющие бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что эти люди также на военном учете и также могут быть вовлечены в Сил обороны", – сказал он.

Согласно новому законодательству по мобилизации пенсионеры силовых структур также обязаны состоять на военном учете.

Речь идет о тех, кто ушел на пенсию после службы в Министерстве обороны, Национальной полиции и т.д.

Напомним, 16 июля было последним днем для обновления данных военнообязанных граждан. Не все, кто предоставил информацию, будут мобилизованы в армию.

Как сообщал OBOZ.UA, за игнорирование или отказ от повестки законом предусмотрена ответственность. За нарушение военного учета составляют акт отказа, который направляют в ТЦК. Это в свою очередь является основанием для вынесения постановления о совершении правонарушения.

Также сообщалось, что Украина ведет переговоры с Молдовой о возвращении домой украинцев 18-60 лет, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь, речь идет о тех, кому Кишинев отказал в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

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