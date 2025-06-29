В ГУР сообщили новые подробности удара по складу боеприпасов оккупантов на Брянщине

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины раскрыли новые подробности того, как во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны 28 июня нанесли врагу потери на территории российской Брянской области. Там они атаковали склады боеприпасов российского 1060 Центра материально-технического обеспечения.

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Цель была успешно поражена, на объекте вспыхнул пожар. Детали опубликовали в официальных ресурсах ГУР.

Под ударами украинских воинов оказался объект оккупационной армии, который ранее назывался 120 арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.

"В рамках снижения наступательных возможностей противника, 28 июня подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов российского агрессора. В частности, поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), что в Брянской области РФ. Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта", – указано в сообщении.

Сколько именно тонн боеприпасов армии государства-агрессора могло взлететь в воздух, а также каковы точные результаты поражения, в ГУР еще уточняют. И обещают: Силы обороны будут делать все возможное и невозможное, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Накануне о поражении упомянутого арсенала заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

А утром 28 июня в Брянске прозвучала серия взрывов. Также люди слышали стрельбу, а в небе видели беспилотники, которые "поздравляли" захватчиков с Днем Конституции Украины.

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