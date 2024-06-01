Пограничники сбросами с дрона уничтожили танк РФ на Бахмутском направлении. Видео

На Бахмутском направлении воины бригады "Помста" уничтожили танк оккупантов Т-72. Это произошло ночью; пограничники использовали ударный дрон со взрывчаткой.

В Госпогранслужбе уточнили, что использовали беспилотник Vampire. Более того, дрон завис над бронированной техникой и разрядил у нее весь боезапас.

"Не оставим врагу надежду на восстановление этой машины", – прокомментировали уничтожение российского танка в ГПСУ.

Vampire – ударный дрон, который относится к классу гексакоптеров. Устройство достаточно габаритное, однако максимально беспилотник может работать с общей нагрузкой до 15 кг. Особенно интересно, что Vampire может использовать обширную номенклатуру боеприпасов: кумулятивные, обломочно-фугасные и даже термобарические.

Благодаря тепловизору Vampire может работать в темноте при максимальной высоте полета 400 м. Для его обнаружения противнику потребуется хорошая оснастка, однако это довольно сложно даже с ним. Перехватить управление над Vampire нереально.

Отряд бригадного типа "Помста" сформирован на базе Луганского пограничного отряда ГНСУ. "Помста" входит в бригады Гвардии наступления.

Пограничники Луганского отряда уже около десяти лет с оружием в руках отстаивают Украину. В 2018 году отряду было присвоено имя Героя Украины полковника Евгения Пикуса, офицера, героически погибшего на Луганщине в бою с диверсантами.

Боевые возможности этого подразделения сейчас значительно наращены. В них бронированная техника, спецавтомобили, зенитные, артиллерийские и противотанковые средства, системы аэроразведки и ударные БПЛА, средства РЭБ и разведки, современные ПЗРК, снайперское вооружение и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, атакой на военный аэродром во временно захваченном Россией Луганске Силы обороны Украины, вероятно, поразили составляющие мобильного радиолокационного комплекса 55Ж6М "Небо-М" оккупантов. Такая же РЛС была поражена и на территории Крыма 30 мая.