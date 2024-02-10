Пограничники Житомирского отряда получили государственные награды. Фото

167 бойцов Житомирского отряда Государственной пограничной службы получили государственные награды. Их вручил командир воинской части Антон Квятковский.

Об этом сообщили в Telegram ГНСУ. Отмечается, что украинские пограничники получили следующие знаки отличия:

– 150 бойцов – ведомственные награды;

– 10 воинов – Почетный нагрудный знак "11 пограничный отряд";

– шесть пограничников – награды Министра обороны Украины "Защитнику Украины" и "При содействии обороне";

– один военнослужащий – Нагрудный знак "Знак почета".

Напомним, 9 февраля президент Владимир Зеленский лично наградил бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, которому присвоил звание Героя Украины. Эмоциональный момент награждения взбудоражил украинцев. При вручении ордена "Золотая Звезда" Залужный и Зеленский дважды крепко обнялись.

Также президент вручил "Золотую звезду" руководителю Главного управления разведки МО генерал-лейтенанту Кириллу Буданову. Он был более сдержан, чем "железный генерал": пожал руку президента и поблагодарил его.

На торжественной церемонии в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве награды получили и другие защитники нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля командующий ОСУВ "Хортица" Александр Сырский побывал на передовой и вручил награды воинам, которые наносят врагу невосполнимые потери и держат рубежи обороны. По словам военачальника, благодаря их мужеству и победе удалось сорвать планы врага, не допустить его продвижения и создать условия для освобождения оккупированных территорий.

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