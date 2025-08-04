Похожа на 'Циркон': росСМИ заявили об оборудовании истребителя Су-57 новой гиперзвуковой ракетой

Российские истребители пятого поколения Су-57 получили новую гиперзвуковую ракету, по характеристикам близкую к ракете 3М22 "Циркон". Вероятно, это свидетельствует о намерении России расширить варианты применения гиперзвукового оружия, в частности в условиях недостаточной эффективности других ракет во время войны против Украины.

Об этом пишут российские СМИ.

Что известно о "Цирконе" и его характеристиках

"Циркон" – российская гиперзвуковая ракета, которая, по заявлениям Москвы, способна достигать скорости до 7,5 Маха (около 9 000 км/ч). Однако такая скорость является кратковременной и достигается только во время финального пикирования. Реальная маршевая скорость ракеты составляет примерно 5,5 Маха, то есть около 6000 км/ч на высоте 30 км.

Российская пропаганда активно эксплуатирует представление о "мгновенном" подлете ракеты к цели – якобы "Циркон" способен достичь Киева за три минуты. На самом деле, как пишет DEFENSE EXPRESS, эти подсчеты – упрощены и не учитывают криволинейную траекторию ракеты, фазы набора высоты, маневры и изменение скорости. Даже при условии запуска из Крыма, время полета ракеты может достигать 6–7 минут, что не дает абсолютного преимущества в реальном бою.

Действительно ли "Циркон" эффективен

На сегодняшний день нет подтверждений того, что эти ракеты выполняют заявленную боевую функцию. По словам руководителя военной лаборатории КНИИСЭ Андрея Кульчицкого, ракеты "Циркон", которые Россия использовала во время атак на Киев 7 февраля и 25 марта, оказались неточными и малоэффективными. Их боевая часть, по оценкам экспертов, содержит не более 40 кг взрывчатого вещества, что значительно меньше, чем у крылатых ракет Х-101 или Х-22.

Кроме того, на обломках ракеты были обнаружены следы поражения от системы Patriot. Это свидетельствует о способности украинской противовоздушной обороны уничтожать даже гиперзвуковые цели.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия все активнее применяет иранские беспилотники Shahed в войне против Украины, делая ставку именно на эти дроны как на основное оружие террора. За последние месяцы Кремль значительно нарастил производство этих БПЛА, а их удары стали более частыми, массированными и сложными для перехвата. Украинские защитники пытаются быстро адаптироваться.

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