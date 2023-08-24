Похоже на операцию 'Моссада': украинский военный рассказал, как выманили российский Ми-8. Новые фото и детали

Командир экипажа российского вертолета Ми-8, оказавшегося в руках наших военных, с самого начала понимал преступность войны, развязанной Россией, поэтому поверил нашим разведчикам. Операция ГУР МО под кодовым названием "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад.

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Об этом в Facebook сообщил украинский тележурналист и военный Артем Шевченко. Он напомнил, что тогда израильтяне убедили иракского пилота похитить на то время самый современный советский Миг-21.

Шевченко опубликовал фото офицеров ГУР на фоне российского вертолета, который они выманили. Один из военных – разработчик и реализатор уникальной полугодовой операции, которая привела 9 августа 2023 г. к перелету на подконтрольную Украине территорию вертолета Ми-8 АМТШ из состава 319 отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края РФ.

Шевченко аннонсировал показ этой истории на 3 сентября в документальном фильме #сбитыелетчикироссии цикла "Военная разведка Украины" в эфире национального телемарафона, а также 7 сентября – на YouTube ГУР МО.

Напомним, украинская разведка заманила российский вертолет Ми-8 в Украину. Он приземлился на Харьковщине, два других члена экипажа, кроме пилота, не знали о происходящем.

Из-за этого инцидента у оккупантов произошла истерика. Они начали рассказывать о "потере ориентации" экипажа и о том, что вертолет якобы ошибочно приземлился на аэродроме в Украине. Там два члена экипажа якобы были ликвидированы, а командир захвачен в плен.

Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. Пилот, которого удалось выманить, находится в Украине и намерен оставаться в нашем государстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР МО подтвердили приземление российского Ми-8 на одной из украинских авиационных баз. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. При этом пилот и его семья находятся в Украине, семью российского летчика заранее вывезли из РФ.