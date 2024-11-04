'Пока никаких договоренностей нет': у Зеленского сказали, ведет ли Украина переговоры с Россией

Украина не ведет никаких переговоров с Россией. Это касается и прекращения ударов по энергетике.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в телеэфире. Он прокомментировал информацию, обнародованную рядом СМИ.

Ермак сказал, что происходит на самом деле. По его словам, Украина провела несколько тематических конференций, первой из которых была конференция по энергетической безопасности.

"Эти переговоры о том, как об этом пишут, что это якобы переговоры Украина – Россия, – точно неправда. Что происходит: мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности. Она была онлайн, но таким соорганизатором был Катар. И когда эта конференция состоялась, мы зафиксировали принципы по этому пункту Формулы мира. Было очень большое количество стран", – сказал Ермак.

На уточняющий вопрос, присутствовала ли на этих конференциях делегация из России, Ермак подчеркнул: "Нет-нет, все эти тематические конференции, они без России".

"Было много стран с разных континентов. И когда это все закончилось, мы зафиксировали принципы, после этого мы сказали, что если сегодня Катар, например, или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно, и, например, отдельно с Российской Федерацией, – пожалуйста. Такая же ситуация с продовольственной безопасностью. С Турцией уже был зерновой коридор. Год существовал. Когда было два соглашения. Одно: Турция – Организация Объединенных Наций – Украина, второе: Турция – Организация Объединенных Наций – Россия", – объяснил руководитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что пока никакой такой договоренности нет, и еще раз акцентировал: Украина никаких переговоров с Россией не ведет.

"Что мне известно на сегодняшний день – пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут – Украина готова их рассмотреть, потому что это абсолютно соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины. Все эти разговоры, они происходят, мне кажется, как, возможно, реакция после тех тематических конференций, но точно могу сказать, что Украина никаких переговоров с Россией не ведет", – подчеркнул Ермак.

На уточнение журналистки, требовали ли от Украины партнеры не бить по определенным объектам на территории РФ, руководитель ОП ответил: "Давайте так скажем. Точно у нас никто не требовал ничего, но, безусловно, мы знаем, что страны поддержат. Например, что касается энергетической безопасности, если бы два таких соглашения при посредничестве, например, Катара или другой страны произошли, я знаю, что страны бы поддержали это".

Как пояснил Ермак, страны поддержали бы это "в первую очередь не потому, что их беспокоит происходящее с Россией, а в первую очередь понимая, что для нас это тоже важно, чтобы наша энергетическая система не была под постоянными атаками".

Напомним, в Кремле также прокомментировали публикацию Financial Times о том, что якобы Украина и Россия ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отрицал эту информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, российский диктатор Путин вряд ли сядет за стол переговоров с Украиной. Такое мнение высказали американские аналитики.

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