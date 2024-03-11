Показатели побили рекорд: Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе – SIPRI

В 2019–2023 годах Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в Европе. Примечательно, что за указанный период импорт оружия европейскими государствами был на 94% выше, чем в 2014–2018 годах. В общей сложности прирост европейского экспорта оружия за последние годы достиг рекордных показателей.

В то же время экспорт российского оружия за последние пять лет сократился почти вдвое. Об этом говорится в аналитике Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года порядка 30 государств поставили в Украину основные виды оружия в качестве военной помощи. При этом 55% импорта оружия европейскими государствами, которое было поставлено США в 2019–2023 годах, было существенным увеличением по сравнению с 35% в 2014–2018 годах.

После Соединенных Штатов следующими крупнейшими поставщиками оружия были Германия и Франция, на долю которых пришлось 6,4% и 4,6% импорта соответственно.

Старший научный сотрудник программы передачи оружия SIPRI Питер Веземан уверен, что европейский импорт оружия, вероятно, останется на высоком уровне. Он связывает это с заказами дорогостоящего оружия, в том числе около 800 боевых самолетов и вертолетов. Также он отметил, что за два года в Европе был большой спрос на системы ПВО, в частности, из-за ракетного террора России против Украины.

Аналитики отметили, что в 2019–2023 годы российский экспорт вооружений упал на 53% по сравнению с предыдущими годами. В 2019 году Россия экспортировала основные вооружения в 31 государство, однако уже в 2023 году страна-террорист экспортировала только в 12 государств.

При этом в 2019 году государства Азии и Океании получили 68% от общего объема российского экспорта вооружений. Самая большая доля российского оружия приходится на Индию и Китай.

Напомним, оппозиционные депутаты в Германии снова призвали правительство государства передать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Они считают, что это вооружение нужно предоставить Киеву напрямую, а не в результате "кольцевого обмена" ракетами с Британией.

Ранее сообщалось, что заказанная Канадой в Соединенных Штатах для Украины система ПВО NASAMS до сих пор не получена Киевом. Министр национальной обороны Билл Блэр, находившийся на этой неделе в Эдмонтоне, сказал, что задержка произошла именно в США.