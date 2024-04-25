'Полностью автоматизирована': военные рассказали о работе шведской САУ Archer, способной работать на расстоянии до 60 км

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать вражескую технику с помощью западных систем вооружения. Особую роль в нанесении сокрушительных потерь россиянам играет самоходная артиллерийская Archer.

Эта САУ может работать по позициям оккупантов на расстоянии до 60 км. Об этом говорится в новом видеопроекте "Український свідок".

Таких артиллерийских установок на вооружении украинских защитников всего 8 единиц. Швеция передала Украине Archer осенью 2023 года, и с того времени артиллеристы охотятся на важные и специфические цели врага.

Archer обладает достаточно высоким темпом стрельбы благодаря барабану установки, который вмещает в себя 21 боеприпас. Все эти снаряды установка может выпустить всего за три минуты.

Кроме того, весомую роль в преимуществе Archer над другими САУ играет дальность стрельбы в 60 километров. Основное назначение Archer –а контрбатарейная борьба, уничтожение важных целей, таких как вражеские артиллерийские установки.

Украинский военный с позывным "Ганс" рассказал, что САУ Archer на класс выше других западных образцов, а также отечественной САУ "Богдана".

"Эта установка полностью автоматизирована. Работа экипажа состоит в том, чтобы ее зарядить, но и заряд у нее автоматизирован: снаряды подает лапа, а наша задача – контролировать эти процессы. Во время работы мы постоянно находимся в машине, цель указываем на ходу", – говорит защитник.

Также важной особенностью артиллерийской установки является то, что она может поражать одну цель несколькими снарядами, двигающимися по разной траектории. Кроме того, защитники могут запрограммировать САУ таким образом, чтобы она поражала несколько разных целей последовательно. Этот процесс также автоматизирован.

Водитель САУ, боец с позывным "Ворон" подчеркнул, что еще одной важной особенностью установки является мобильность. Благодаря этому воины могут быстро отработать по цели и уйти с позиций.

Напомним, недавно Соединенные Штаты объявили, что еще в марте 2024 года передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. С того времени украинские военнослужащие уже несколько раз применили эти ракетные системы для ударов по тылу оккупационных войск РФ.

Ранее собщалось, что Британия в рамках нового пакета военной помощи впервые поставит Вооруженным силам Украины высокоточные авиационные бомбы с лазерным наведением Paveway IV. Носителями этих бомб могут быть как американские истребители F-16, которые должны прибыть в Украину в этом году, так и старые самолеты советской эпохи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!