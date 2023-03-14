Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в ближайшие 4-6 недель, – Моравецкий

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 уже в ближайшие 4-6 недель. Как и обещал президент страны Анджей Дуда, это произойдет в рамках международной коалиции.

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Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет польский сайт Wiadomości. При этом он не стал разглашать детали.

"Это может произойти в ближайшие 4-6 недель", – заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос, когда Польша передаст Украине МиГ-29.

МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 1980-х годов. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Как известно, ранее президент Польши Анджей Дуда сказал, что отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он также подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

Однако позже Дуда заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в составе международной коалиции, а в будущем Украина получит даже самолеты F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители F-16. Однако такое решение должны поддержать партнеры из НАТО.

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29, которые могут передать Украине Польша и Словакия, усилят боеспособность авиационного парка Вооруженных сил Украины, но украинской армии нужны более современные самолеты.

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