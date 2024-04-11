Польша может передать Украине советские ракеты для ПВО: детали

В Вильнюсе (Литва) 11 апреля президент Польши Анджей Дуда обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским передачу Силам обороны нашей страны ракет для систем противовоздушной обороны советского образца. После возвращения в Варшаву Дуда продолжит эту тему с руководством польского министерства обороны.

Об этом лидер страны-соседки Украины сообщил на пресс-конференции после саммита Триморья. Она транслировалась на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Политики встретились на саммите 11 апреля – в день, когда Российская Федерация устроила новый масштабный обстрел украинской энергоинфраструктуры.

Усиление ПВО нашего государства Дуда и Зеленский обсудили на двусторонней встрече.

"Есть еще ракеты с советских времен, они есть в запасах Польши. Мы обсуждали их передачу в пользу противоракетной обороны Украины. Я буду продолжать говорить на эту тему с министром национальной обороны (ведомство возглавляет Владислав Косиняк-Камыш. – Ред.), когда вернусь в Варшаву", – сообщил Дуда.

Украинский президент рассказал польскому коллеге о вражеской массированной воздушной атаке и тяжелой ситуации с электроэнергией в Харькове. Гарант отметил, что Украина критически нуждается в усиленной поддержке партнеров, прежде всего – в ПВО.

Как писал OBOZ.UA:

– На саммите Инициативы трех морей Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость усилить украинскую ПВО "реальными действиями, а не словами".

– 11 апреля Украина и Латвия заключили двустороннее соглашение о безопасности. В рамках договора Рига будет оказывать Киеву военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно, а также помогать в разминировании, беспилотных технологиях, поддержке киберзащиты и вступлении в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!