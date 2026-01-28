Полтора года ждал обмена, но: оккупанта, который до сих пор находится в плену в Украине, похоронили в Челябинске. Видео

Российского оккупанта, который находится в украинском плену и ждет возвращения домой, похоронили в Челябинске. Речь идет о ранее судимом Любаеве Федоре Владимировиче 1988 года рождения.

Мужчина попал в плен к Вооруженным силам Украины в 2024 году. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Что известно

Любаев Федор, военнослужащий 1-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 41680), заключил контракт с Минобороны РФ из-за финансовых долгов. После отправки на Торецкое направление он попал в плен во время выполнения четвертого боевого задания.

Около полутора лет мужчина ожидал обмена, однако, вероятно из-за халатности российского военного ведомства, о нем фактически забыли.

Как сообщила его бывшая жена, Федора формально признали погибшим и 14 июля 2025 года даже провели похороны. Гроб, как обычно, не открывали, и вопрос, кого именно тогда похоронили, никого не заинтересовал.

"Ситуация является абсурдной, поскольку, в отличие от России, Украина не препятствует посещению военнопленных представителями Международного комитета Красного Креста. Россия в полном объеме получает через МККК информацию о своих военнопленных. В то же время к украинцам в российских местах содержания представителей МККК не допускают, и информацию о пребывании украинских военнослужащих в плену приходится узнавать различными неофициальными путями", – отметили в проекте.

Даже получая информацию от МККК, Россия не в состоянии упорядочить учет собственных военных. Типичная ситуация выглядит так: солдат находится в плену, в воинской части родственникам сообщают, что он самовольно покинул часть, на горячей линии его считают пропавшим без вести, а в офисе уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой он уже числится среди погибших.

Такое же пренебрежение демонстрируют и в отношении тел павших. РФ регулярно передает Украине на репатриацию тела собственных военнослужащих, о чем неоднократно сообщалось ранее. И во время очередной передачи России снова вернут тело ее солдата, которое ранее уже оказалось в Украине – по ошибке или сознательно.

Родственники "погибшего" уже подали на наследство

В российском реестре наследственных дел можно найти информацию о том, что родня Любаева уже делит наследство и вероятно они уже получили выплату за "смерть" оккупанта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский оккупант Артем Ульянов из Краснодара пожаловался на плохое отношение своего командования. По словам военного преступника, командиры угрожали ему убийством за то, что он просил сбросить с дрона воды. Мужчина заявил, что не хочет умирать за больные амбиции кремлевского диктатора Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!