Понял, что шансов нет: операторы дронов точными сбросами заставили оккупанта сдаться в плен. Видео

Украинские воины в Серебрянском лесу захватили в плен очередного российского оккупанта. Заставили россиянина сложить оружие и сдаться они точными сбросами с беспилотников.

Видео дня

Именно ювелирная работа операторов БпЛА 63 механизированной бригады помогла захватчику задуматься о смысле жизни и выполнить инструкции из листовок, которые перед тем разбросали на направлении украинские воины. Видео операции показали на ресурсах Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Операторы дронов 63 механизированной бригады несколькими точными сбросами заставили оккупанта сдаться в плен. Когда тот понял, что шансов выжить нет, вспомнил о листовках с инструкциями, которые сбрасывали в Серебрянском лесу. Не с первого раза, но он вспомнил, что делать. В конце концов, попал в руки наших воинов", – говорится в комментарии к видео.

Как уточнили в самой бригаде, эффектно пополнили обменный фонд пилоты 105 батальона 63 ОМБр, который носит название "Богомолы".

Опубликованное видео начинается с кадров сброса открыток в истерзанном постоянными обстрелами лесу. Одну из них поднял и спрятал в карман российский захватчик.

Заметив украинских "птичек" над головой, оккупант решил попытаться от них убежать. Однако БпЛА не отставали, "подгоняя" россиянина регулярными сбросами.

В конце концов до оккупанта дошло, что перед ним стоит простой выбор: сдаться или погибнуть. Он выбрал первое. Перечитав инструкции из подобранной листовки, он начал сигнализировать о желании сдаться в плен. Для убедительности он даже взялся креститься.

В конце концов с помощью БпЛА россиянина довели до точки сдачи в плен, где он был обезоружен и перемещен в безопасное место.

Напомним, ранее стало известно, что украинские морпехи на Запорожском направлении взяли в плен неграмотного оккупанта. "Защитник русского мира" и "русского языка" не учился в школе и так и не овладел ни чтением, ни письмом.

Также сообщалось, что разведчики "Азова" взяли в плен всю штурмовую группу армии РФ под Торецком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!