Попал под обстрел 'Градами': вблизи Бахмута погиб журналист французского информагентства Арман Солдин. Фото

Во вторник, 9 мая, вблизи Бахмута погиб журналист французского информагентства Agence France-Presse (AFP) Арман Солдин. Он вместе с коллегами попал под огонь российских "Градов".

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О смерти журналиста сообщила французская газета Le Monde. Издание отметило, что 32-летний Солдин погиб в результате ракетных обстрелов вблизи Часового Яра в Донецкой области.

Арман Солдин и его коллеги из Agence France-Presse попали под ракетный удар российских террористов, когда находились с группой украинских военных. Это произошло около 16:30 недалеко от эпицентра боевых действий на востоке Украины – Бахмута.

Одна из ракет попала возле места, где лежал Солдин. Журналист погиб на месте. Остальные с репортерской команды не пострадали.

Арман Солдин был координатором французского видеоагентства Agence France-Presse в Украине.

Уроженец Сараево, Солдин был гражданином Франции. Он начал работать на AFP в 2015 году в качестве стажера в римском офисе, а затем его перевели в Лондон.

Арман Солдин находился в составе первой команды AFP, которую информагентство отправило в Украину после начала полномасштабного вторжения. Он прибыл на место уже на следующий день – 25 февраля 2022 года.

С сентября Солдин жил в Украине, руководил командой журналистов по освещению войны и регулярно ездил на передовую на востоке и юге страны.

"Все агентство опустошено потерей Армана. Его смерть – ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещая конфликт в Украине", – сказал глава AFP Фабрис Фрис.

По данным медиа-групп "Репортеры без границ" (RSF) и Комитета защиты журналистов (CPJ), по меньшей мере 11 журналистов, фиксеров и водителей медиа-команд были убиты россиянами во время освещения войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне в результате российской атаки погиб украинский фиксер газеты La Repubblica Богдан Битик. Итальянский журналист издания Коррадо Дзунино, с которым работал Богдан, получил ранение и был госпитализирован.

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