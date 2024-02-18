Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

В течение суток на поле боя произошло 56 боевых столкновений, ситуация на востоке и юге Украины остается сложной. Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на Марьинском направлении и продолжают атаки на других участках фронта.

В то же время защитники Украины нанесли потери противнику, в частности ударили по трем пунктам управления и складу боеприпасов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной вечером 18 февраля.

Всего враг нанес три ракетных и 33 авиационных удара, совершил 64 обстрела с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, говорится в сводке.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Боровой Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены семь атак противника у Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Раздоловки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены четыре атаки вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены три атаки врага в районах Ласточкино и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 12 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены семь атак противника в районе Работино Запорожской области. Также враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Червоное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 14 попыток штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Ингулец, Федоровка, Ивановка, Тягинка, Токаревка, Крынки Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из РСЗО по районам населенных пунктов Крынки, Томина Балка, Ингулец и Ивановка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено, подразделения армии Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы Украины.

Враг нанес авиаудар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Староселье Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Зноб-Трубчевская Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка Харьковской области.

Силы обороны нанесли потери оккупантам

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника.

На востоке подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем пунктам управления и складу боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что после захвата Авдеевки враг активизировал штурмовые действия в направлении Ласточкино. По состоянию на 17 февраля вывод украинских сил из Авдеевки завершен, однако некоторое количество украинских военных попало в плен.

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