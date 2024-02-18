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Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

Анна Паскевич
War
5 минут
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Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

В течение суток на поле боя произошло 56 боевых столкновений, ситуация на востоке и юге Украины остается сложной. Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на Марьинском направлении и продолжают атаки на других участках фронта.

В то же время защитники Украины нанесли потери противнику, в частности ударили по трем пунктам управления и складу боеприпасов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной вечером 18 февраля.

Всего враг нанес три ракетных и 33 авиационных удара, совершил 64 обстрела с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, говорится в сводке.

Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Боровой Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены семь атак противника у Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Раздоловки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское, Раздоловка Донецкой области.

Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены четыре атаки вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены три атаки врага в районах Ласточкино и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 12 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Прасковьевка.

Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.

Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

На Запорожском направлении Силами обороны отражены семь атак противника в районе Работино Запорожской области. Также враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Червоное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 14 попыток штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Ингулец, Федоровка, Ивановка, Тягинка, Токаревка, Крынки Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из РСЗО по районам населенных пунктов Крынки, Томина Балка, Ингулец и Ивановка Херсонской области.

Поражены три пункта управления и склад боеприпасов врага, под Марьинкой продолжаются активные бои – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено, подразделения армии Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы Украины.

Враг нанес авиаудар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Староселье Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Зноб-Трубчевская Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка Харьковской области.

Силы обороны нанесли потери оккупантам

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника.

На востоке подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем пунктам управления и складу боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что после захвата Авдеевки враг активизировал штурмовые действия в направлении Ласточкино. По состоянию на 17 февраля вывод украинских сил из Авдеевки завершен, однако некоторое количество украинских военных попало в плен.

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