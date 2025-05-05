Поражены вражеские укрытия, транспорт и личный состав: пограничники успешно атаковали врага на Сумском направлении. Видео

Бойцы Сил обороны Украины продолжают наносить российским оккупационным войскам большие потери на Сумском направлении на фронте. Армия государства-агрессора теряет как личный состав, так и военную технику.

Видео дня

В Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины показали видео, как украинские воины отминусовывают врага на пограничье. Кадры были опубликованы в воскресенье, 4 мая.

На видео показаны удары по врагу бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" Сумского пограничного отряда.

Ударными дронами поражены вражеские укрытия, блиндажи, средства связи, транспорт и личный состав противника.

Ранее в Национальной гвардии показали, как бойцы первого корпуса НГУ "Азов" с помощью дронов остановили вражеские штурмы в Донецкой области. Российские штурмовики пытались прорваться на мотоциклах через украинские позиции, однако БПЛА "азовцам" этому помешали.

Недавно Силы обороны Украины поразили командный пункт шестой мотострелковой дивизии ВС РФ на территории Донетчины. В частности, взрывы были зафиксированы в районе Бахмута.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ из-за больших потерь личного состава бросают на штурмы не пехотинцев, а танкистов и артиллеристов. В частности, такая ситуация наблюдается в Запорожском направлении на передовой.

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