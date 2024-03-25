Порошенко показал, как военные 57-й ОМБр им. Гордиенко уничтожают врага благодаря дронам. Видео

Петр Порошенко показал в соцсетях видео, переданное военнослужащими 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. На видео зафиксированы меткие сбросы взрывчатки с дронов на головы оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Так работают сбросы с дронов во вражеские посадки. Именно для этого мы передаем их еженедельно десятками и сотнями. Это видео прислали ребята из 57-й ОМБр – они ловко корректируют артиллерию и сбрасывают взрывчатку на головы россиян. Больше дронов – меньше врагов", – убежден Петр Порошенко.

В конце февраля пятый президент привез в бригаду грузовика DAF и партию FPV-дронов. Военные поблагодарили Порошенко за постоянную поддержку ВСУ в целом и бригады в частности.

Фонд Порошенко системно передает в бригады и подразделения ВСУ FPV-дроны разных модификаций, а также другие беспилотники.

"Мы приняли решение – пока FPV будут эффективны, 2 тысячи дронов в месяц мы будем продолжать передавать. Мы планируем в 2024 году передать 29 600 FPV дронов на сумму более 650 миллионов гривен. Потому что, когда мы бываем на фронте, то понимаем, что нужно срочно сокращать финансирование других программ и выделять на FPV-дроны", – объясняет Порошенко.

С начала года 6 тысяч смертоносных "птичек" поступили в войска. Свежая партия – две тысячи "Пегасов", "Мольфаров" и "Мамонтов" – уже работает на южном и восточном фронтах. "Если брать среднюю эффективность FPV-шока, то это минимум 50% точного попадания в цель. 2 тысячи – тысяча попаданий. Тысяча попаданий – это значит, что каждый месяц мы уничтожаем несколько батальонов орков. Я очень горжусь этим. Я благодарю наших бойцов, которые эти 2 тысячи FPV-шок используют наиболее правильным образом", – говорит Петр Порошенко.