Португалия отдала Украине шесть вертолетов. Фото

Португалия передала Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства – решение об этом было принято еще в 2022 году. В пятницу, 6 сентября, последнюю партию отправили в нашу страну.

Видео дня

Это произошло "после длительного периода неопределенности и переговоров". Об этом сообщает SAPO со ссылкой на министерство национальной обороны Португалии.

Ведомство совместно с португальским министерством внутренних дел согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в том числе с украинским посольством в Лиссабоне и украинским Министерством обороны.

Министр обороны Португалии Нуну Мелу отметил, что вертолеты были отправлены из Понте-де-Сор. Опубликованы фото, на которых видно, как их грузили в автомобили для транспортировки.

"Эти шесть вертолетов были запрошены Украиной у Португалии, и было решено, что они будут переданы в их нынешнем состоянии сохранности", – говорится в статье.

Напомним, что 28 мая этого года Украина и Португалия заключили двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Ее подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр страны-партнера Луиш Монтенегру.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский союз выделит Франции 300 миллионов евро из доходов от замороженных активов страны-агрессора России. На эти средства будет закуплено вооружение у французской промышленности для Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!