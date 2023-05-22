Португалия пообещала Украине запчасти для истребителей F-16 и помощь в обучении пилотов

Министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью сообщил, что его страна готова принять участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Также в Лиссабоне пообещали Украине запчасти для этих боевых самолетов в случае поступлении такого запроса.

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Соответствующее заявление Кравинью сделал после заседания глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе в понедельник, 22 мая. Об этом пишет газета Diário de Notícias.

"Португалия открыта к такой возможности. У нас очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16, чтобы обучать украинских пилотов", – сказал министр.

В то же время, сами F-16 Португалия передать нам не сможет. У страны "нет неограниченного количества самолетов", отметил глава МИД.

"У нас есть те (истребители – Ред.), которые нужны нам для выполнения наших национальных обязательств, а также обязательств перед НАТО, поэтому пока этот вопрос не стоит", – добавил Кравинью.

Что же касается предоставления истребителей Украине, то это тот вопрос, который в другое время нужно будет подробно обсудить с премьер-министром и министром обороны страны, а также согласовать с другими членами НАТО, сказал дипломат. По его словам, сейчас ожидается, что самолеты, которые получат украинские Воздушные силы, будут переданы не Португалией.

Отметим, что по данным The Military Balance, в 2022 году Португалия имела на вооружении 30 самолетов F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов на F-16 уже началась. Он также предположил, что боевые самолеты Украина получит в ближайшее время.

– Нидерланды в ближайшее время приступят к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. Точная дата начала обучения пока не известна, но, по словам министра иностранных дел Вопке Хукстра, это будет очень быстро.

– В Госдепе заявили, что поставки F-16 Украине являются приоритетом для США, обучение пилотов начнется в ближайшие месяцы.

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