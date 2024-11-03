'Пошла сеять раздор и уныние!' Блогер ответил на упреки Безуглой по поводу хаоса в ВСУ и пристыдил ее

Украинский блогер и эксперт Сергей Марченко ответил народной депутатке Марьяне Безуглой, регулярно критикующей военное командование. Он обвинил ее в пиаре на гибели защитниках и напомнил, что она лично добивалась отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, а теперь "упорно лает" на его преемника Александра Сырского.

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Соответствующую публикацию Сергей Марченко 3 ноября обнародовал на своей странице в Facebook. "Самое отвратительное в Марьяне Безуглой – не ее тупость, наглость, продажность, сосание наших денег из бюджета. Самое отвратительное, что она не стесняется пиариться на людях, которых сама же и бросила насмерть из-за выполнения политических заказов против военных", – написал он. .

В частности, блогер опубликовал скриншот одного из типичных постов Безуглой с фотографией погибшего защитника. Иван Попель пал на фронте, будучи командиром стрелкового взвода, и нардепка обратила внимание на то, что он был медиком по специальности.

"Марианна пишет об Иване Попеле. Знает ли она Ивана Попеля? Нет. Может, она общалась с его семьей, выражала соболезнования? Нет. Может, помогала Ивану, пока он служил? Нет. Может, помогла семье материально, когда Иван вернулся на щите? Опять нет. Животное просто использовало мертвого Ивана Попеля, чтобы еще раз набросить на военных и пошла дальше сеять раздор и уныние", – написал Сергей Марченко.

Он добавил, что через месяц Безуглая вряд ли вспомнит, кто такой Иван Попель, потому что на самом деле она "старается строить себе имидж защитницы армии, но медики переведены в пехоту не от хорошей жизни".

"Именно Марьяна по поручению Офиса затравила Залужного, при котором ни медиков, ни ПВО в пехоту не гнали. Именно Марьяна самым активным образом приобщилась к назначению Сырского. Сырка, как ласково называли генерала в Офисе. Стараниями Марьяны Сырка позиционировали, как современного генерала в противовес "Советскому" Залужному. Но что-то пошло не так, Сырок не вывозит и Марьяна теперь упорно лает на него, будто мы тупые и уже не помним, откуда тот Сырок взялся", – пишет блогер.

Сергей Марченко также признался, что ему стыдно за тех, "кто до сих пор подает руку Марьяне", "лайкает это циничное чудовище, идущее по трупам" и за то, что страна, "как курица, которой отрубили голову, куда-то бежит бездумно, не имея никакого адекватного видения даже в тех вопросах, от которых напрямую зависит наше выживание".

"Безуглые эту войну не выиграют. Марафоны землю не вернут. Украина нуждается в глубоком реформировании армии, политической системы, глобальных кадровых переменах. Мы сейчас подходим к пределу, когда управление страной настолько плохое, что нет разницы, есть ли оно, или его нет вообще" , – подытожил блогер.

Напомним, Безуглая не раз попадала в громкие скандалы из-за критики в сторону военного командования. В 2023 году она требовала отставки тогдашнего Валерия Залужного из-за отсутствия плана ведения войны. Член комитета Рады по нацбезопасности Федор Вениславский сказал, что подобные заявления угрожают безопасности государства.

Летом 2024 года Безуглая пожаловалась в ГБР на нового главкома Александра Сырского, обвинив его в якобы препятствовании ее депутатской деятельности, коррумпированности и лжи, после чего в обществе прозвучали призывы привлечь нардепку к ответственности за дискриминацию ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Безуглая заявила, что Воздушные силы якобы сбивают меньше "Шахедов" из-за перевода части военных в пехоту. Экс-спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подтвердил факт перевода, однако назвал ложью заявление Безуглой о худшем уничтожении вражеских БПЛА.

Кроме того, на днях украинская доброволец Анастасия Блищик резко ответила Безуглой на упреки в сторону командования в переводе медиков с тыла на передовую. Блищик отметила, что врачи на фронте перегружены и призвала нардепа имеющую медицинское образование и боевой опыт, лично присоединиться к войску.

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