После Авдеевки: удастся ли ВСУ удержать оборону? Интервью с военным экспертом Мельником

Выход украинских Сил обороны из Авдеевки был вынужденным шагом. Угроза окружения была слишком высокой. Последней каплей стал туман, затруднивший применение FPV-дронов нашими защитниками. Не исключено, что главнокомандующий ВСУ генерал Сырский принял решение о выходе раньше, чем об этом было сообщено официально.

Сейчас российская оккупационная армия ведет наступление на трех направлениях. Кроме Авдеевки, это Работино и Купянское направление. Однако, захватив Авдеевку, врагу придется взять здесь паузу. Что касается остальных двух направлений, то они были вспомогательными, а силы, которые оккупант бросил сюда, недостаточны для того, чтобы совершить прорыв фронта. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– По оценкам Института изучения войны, после сдачи Авдеевки Силы обороны могут создать новую линию обороны в этом районе. Как вы оцениваете ситуацию на текущий момент? Есть ли опасность, что фронт посыплется?

– Прежде всего, термин "сдача", по-моему, не совсем корректно употреблять по отношению к Авдеевке. У меня это вызывает ассоциацию с эпизодами первого этапа масштабного вторжения. Там действительно, когда мы говорили о юге или Чернобыльской зоне, могла идти речь о сдаче. Но сегодня об этом вряд ли можно говорить в контексте Авдеевки.

Выход украинских сил из Авдеевки был вынужденным, но верным решением. По крайней мере, несколько последних недель даже для тех, кто мог оценивать ситуацию, только глядя на карты, читая отдельные сообщения о том, что там происходит, было совершенно очевидно, что возникла серьезная угроза окружения значительной части нашего гарнизона. На карте было очень ясно видно, что существует опасность перерезания коридора, по которому происходило сообщение между частями.

Сыграл свою роль и сезонный фактор. Если бы это была сухая летняя пора или небольшие морозы зимой, можно было бы говорить о каких-то альтернативных полевых дорогах. Но там практически был тупик. Кроме того, сказались и определенные временные погодные факторы, в частности туман. Он затруднил применение FPV-дронов как для атак, так и для наблюдения. То есть это была последняя капля, которая уже не оставляла других вариантов, кроме выхода из Авдеевки.

У меня также есть предположение, что к моменту, когда генерал Сырский объявил о выводе наших войск из Авдеевки, это уже, пожалуй, был завершающий этап выхода. Потому что сам приказ на вывод был отдан гораздо раньше, до того, как об этом было публично объявлено, – это мое предположение. И это совершенно правильно, потому что предупреждать противника, что мы будем выходить, было бы очень нелогично.

Что касается риска прорыва фронта или линии обороны, на которой остановятся наши войска, – судя по предположениям, что это решение не было спонтанным, мне кажется, если российское наступление не достигло кульминации, вряд ли они смогут развивать его дальше на оперативном уровне.

Итак, мы не знаем, насколько мощны наши линии обороны, насколько там обеспечены наши военнослужащие средствами поражения, но выглядит так, что на этом направлении россияне будут вынуждены взять определенную паузу.

– Есть информация о том, что российские войска начали массированную атаку в районе Работино Запорожской области. По вашим оценкам, как может развиваться ситуация там?

– Здесь также наши оценки базируются на очень ограниченной информации. Но, очевидно, можно сделать такие же предположения и по отношению к Работино. Поскольку основным направлением удара, конечно, была Авдеевка, это был приоритет. А Работино и Купянское направление – это, скорее всего, были вспомогательные действия, чтобы сковать украинские резервы, распылить их.

Насколько известно из разных источников, в Работино достигнут тактический локальный успех, судя по видео- и фотосообщениям. Туда были брошены далеко не лучшие силы. Устаревшие танки. По крайней мере, по имеющейся у нас информации, нет оснований утверждать, что у россиян есть серьезные силы для прорыва оперативного уровня.

– Вопрос о нынешней ситуации с поддержкой Украины западными партнерами. По итогам Мюнхенской конференции президент Зеленский заявил, что удалось достичь договоренностей, в частности, по поставкам Украине артиллерии и боеприпасов. Но на той же конференции Камала Харрис заявила, что у Белого дома нет плана Б на случай блокирования помощи Киеву, а есть только план А относительно Украины, который заключается в обеспечении Украины всем необходимым. Считаете ли вы, что ситуация с помощью может улучшиться в ближайшее время? Насколько это критично сейчас?

– Мне кажется, даже люди, которые могут повлиять на это решение, не могут с уверенностью сказать ни о вероятности положительного решения, ни о сроках, когда это может быть достигнуто. На прошлой неделе все говорили – вот-вот, и вдруг Палата представителей ушла на каникулы.

Гадать, что изменится через эти две недели, – не очень продуктивное дело. Но, возвращаясь к дискуссиям, которые были на Мюнхенской конференции, мне кажется, были сделаны очень трезвые оценки и заявления. В том числе если говорить о планах А и Б, то в Европе созревает понимание того, что она должна играть более мощную роль и не может позволить себе и дальше полагаться на США как надежного гаранта безопасности Европейского континента.

Был сделан ряд заявлений, были озвучены определенные практические инициативы по передаче вооружения, по резервам боеприпасов, которые, как говорили, все исчерпаны, но оказывается, что не все исчерпаны. Но беда в том, что между такими хорошими инициативами и заявлениями и моментом поступления этих боеприпасов на линию фронта пройдут по меньшей мере недели или месяцы.

И все это время Украине придется компенсировать эту помощь героизмом, а героизм – это всегда человеческие потери. Следовательно, ситуация не безнадежна, но она дает не слишком много поводов для оптимизма.