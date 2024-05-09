После обновления данных в е-кабинете украинцам все равно придется идти в ТЦК: нардеп дал разъяснение

Уже с 18 мая в Украине заработает электронный кабинет военнообязанного, в котором граждане смогут обновить свои персональные данные. Однако это нововведение не заменит в полной степени визит в территориальные центры комплектования.

В то же время к электронному кабинету еще есть ряд вопросов. Об этом на брифинге заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

По его словам, в последнее время возле многих ТЦК и СП накапливаются очереди военнообязанных. Однако он отметил, что это происходит не из-за большого количества добровольцев. Костенко отмечает, что в военкоматы в основном приходят люди, которые уверены в наличии причин, чтобы не быть мобилизованным.

"Мы же понимаем, что сейчас пришли в ТЦК обновлять данные люди, имеющие бронь или какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они не будут призваны", – сказал Костенко.

Также нардеп уверен, что именно запуск электронного кабинета военнообязанного поможет разгрузить работу ТЦК и СП, ведь граждане смогут решить целый ряд вопросов дистанционно. В то же время Костенко подчеркнул, что после регистрации в электронном кабинете украинцам ве равно придется посетить военкоматы.

"Нам вчера его презентовали, там есть к нему некоторые вопросы, но в целом он может это сделать. Но после этого все равно людям придется уходить в военкомат", – заявил Костенко.

Напомним, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации была автоматически продлена на один месяц для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики. Это касается решений о бронировании, не закончившихся на день принятия этого решения.

Ранее сообщалось, что военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

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