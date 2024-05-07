Кабмин продлил действие бронирования от мобилизации на месяц: что известно

Отсрочка от призыва военной службы во время мобилизации была автоматически продлена на один месяц для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики. Это касается решений о бронировании, не закончившихся на день принятия этого решения.

Такое решение во вторник, 7 мая, принял Кабинет Министров Украины. Об этом сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель правительства в Верховной Раде.

В частности, установлено, что сроки действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению от 27 января 2023 г. №76, не закончившиеся на день принятия этого решения, продлеваются автоматически на один месяц. .

Как сообщал OBOZ.UA, именно такое предложение по усовершенствованию работы ТЦК и делали специалисты. Потому что при нынешних условиях ТЦК придется ставить на учет минимум 93 мужчин в час, и понятно, что сами Центры не будут успевать.

Кстати, украинцы, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться с ними не только в ТЦК. Прийти с такой повесткой можно и в рекрутинговые центры, где идет набор в ряды Сил обороны Украины.

Также мы писали о том, что военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

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