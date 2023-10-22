'Последние секунды жизни провели, помогая': 'Новая почта' показала еще одно видео удара в терминал на Харьковщине

В Новой почте опубликовали новое видео с моментом удара войск РФ по Харьковскому инновационному терминалу. На снятых внутри терминала кадрах видно, как сотрудники выполняют свою работу, когда камеру ослепляет вспышка от мощного взрыва.

В НП отметили: даже в последние секунды своей жизни их коллеги помогали другим, сортируя посылки с лекарствами и гуманитаркой для гражданских, пострадавших от развязанной Россией войны. Они призвали распространить кадры с военным преступлением государства-террористки, чтобы мир увидел подлинное лицо РФ.

Несколькосекундное видео, на котором видны последние мгновения жизни сотрудников компании, появилось в профиле НП в соцсети Х, ранее известном как Twitter.

"Последние секунды жизни наши коллеги провели, помогая – сортируя посылки с лекарствами и гуманитарной помощью для пострадавшего от войны мирного населения. Россия уничтожила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространяйте информацию", – отметили в компании, сопроводив твит хештегом #RussiaIsATerroristState.

Видео дня

Жуткие фото терминала после удара, оборвавшего жизни шести человек, с самого утра разлетелись по сети. В частности, фотографии, где видны последствия преступной атаки, публиковало издание BBC.

Напомним, вечером 21 октября российские войска двумя ракетами ударили по терминалу Новой почты в населенном пункте Коротич Харьковской области. Российские баллистические ракеты убили шестерых сотрудников компании, тела двух погибших очень сильно изуродованы.

Еще 16 человек получили ранения, из них, как заявляли в Харьковской ОВА, два человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом, остальные имеют ранения средней тяжести и легкие.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 17-ти. Идентифицировать удалось тела пяти погибших.

В момент удара на территории терминала находились десятки человек. Отреагировать на сигнал воздушной тревоги и спрятаться у них не было ни одного шанса: сирена зазвучала за считанные секунды до прилета.

По предварительным данным, ракеты в Харьковскую оккупанты запускали из Белгородской области РФ.

В государстве-агрессоре после нового шокирующего преступления решили не отмалчиваться и не рассказывать, что терминал был поражен ракетами украинской ПВО. Там сделали циничное заявление, что на терминале НП размещали боеприпасы, а также грузовые автомобили для их перевозки.