Силы обороны сократили численность армии РФ ещё на 1310 оккупантов, уничтожили 7 единиц спецтехники и более 400 автомобилей: данные Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1310 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 381 тыс. 430 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за весь период полномасштабного вторжения

В утреннем сводке от 13 июня в Генштабе сообщили, что накануне украинские воины уничтожили один танк (12 015), 11 боевых бронированных машин (24 739), 88 артиллерийских систем ( 43 953), четыре РСЗО (1 865), одно средство ПВО (1 418), 2 164 БПЛА оперативно-тактического уровня (347 033), 12 наземных робототехнических комплексов (1 648).

Также уничтожены 424 единицы автомобильной техники и автоцистерн ( 106 274), семь единиц специальной техники (4 287).

Всего за сутки Россия потеряла 2 712 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Главные истории дня

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 733 крылатые ракеты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что удары ВСУ по логистике врага изменили ситуацию на юге. По данным военных, наступательные возможности противника снизились почти вдвое. В то же время оккупанты пытаются компенсировать потери более активным применением авиации.

Также в ГПСУ показали, как пограничники точным ударом поразили места взлета и посадки дронов, а также укрытия противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!