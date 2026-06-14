Силы обороны уничтожили ещё 1440 оккупантов, 5 танков и более полусотни артиллерийских систем армии Путина: данные Генштаба

Силы обороны Украины за прошедшие сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1440 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 382 тыс. 870 человек.

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Также ликвидированы сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утреннем сводке от 14 июня в Генштабе сообщили, что накануне украинские воины ликвидировали пять танков (12 020), 14 боевых бронированных машин (24 753), 57 артиллерийских систем (44 010), три РСЗО (1 868), одно средство ПВО (1 419), 2 132 БПЛА оперативно-тактического уровня (349 165), 13 наземных робототехнических комплексов (1 661).

Также уничтожены 401 единица автомобильной техники и автоцистерн (106 675), одна единица специальной техники (4 288).

Всего за сутки Россия потеряла 2 627 единиц вооружений и техники, включая дроны.

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Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4733 крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские ДШВ и "Рейнджеры" разгромили сеть запуска российских БПЛА в Покровске.

Также СБС атаковали полигон на Запорожье, где проходят подготовку оккупанты. Подробности раскрыл командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди.

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