Силы обороны сократили численность армии России еще на 1080 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на _ захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 317 тыс. 150 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 18 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали шесть танков (11 876), 10 боевых бронированных машин (24 410), 82 артиллерийские системы (40 242), четыре РСЗО (1 743), 2 104 БпЛА оперативно-тактического уровня (243 008).

Также уничтожены 180 единиц автомобильной техники и автоцистерн (90 194).

За сутки Россия потеряла 2 386 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 349 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 549 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 129 единиц спецтехники.

Как писал OBOZ.UA, накануне в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу на временно оккупированных территориях Украины. Воины Сил обороны поразили РЛС, пункты управления, склад хранения катеров и другие важные объекты оккупантов.

В частности, ССО поразили базу засекреченного российского центра "Рубикон" под Мариуполем. А СБС провели удачную "охоту" на технику врага: уничтожено 16 ЗРК и РЛС.

Между темтоп-1 среди подразделений Сил обороны в марте стала "Альфа" СБУ, ее воины уничтожили более 10 тыс. оккупантов и 7 тыс. других целей.

