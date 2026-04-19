Силы обороны сократили армию РФ еще на 1070 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 318 тыс. 220 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 19 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали шесть танков (11 882), 10 боевых бронированных машин (24 420), 82 артиллерийские системы (40 324), пять РСЗО (1 748), 2 019 БпЛА оперативно-тактического уровня (247 131).

Также уничтожены 203 единицы автомобильной техники и автоцистерн (90 397) и две единицы спецтехники (4 131)

За сутки Россия потеряла 2 327 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 349 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 549 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!