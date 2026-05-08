Силы обороны отминусовали еще 1130 российских оккупантов и пять средств ПВО за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 339 тыс. 190 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 8 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк(11 919), 17 боевых бронированных машин (24 538), 91 артиллерийскую систему (41 630), две РСЗО (1 778), пять средств ПВО (1 370), 1 817 БпЛА оперативно-тактического уровня (279 729) и восемь наземных робототехнических комплексов (1 344).

Также уничтожено 334 единицы автомобильной техники и автоцистерн (94 879), и одну единицу специальной техники (4 173).

Всего за сутки Россия потеряла 2 276 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Московской области атакован военно-логистический комплекс минобороны России.

А днем ранее украинские дроны уничтожили центр подготовки пилотов-корректировщиков армии РФ на оккупированной Луганщине и атаковали здание ФСБ в оккупированном Крыму.

