Повреждены резервуары: спутниковые фото зафиксировали последствия атак на нефтебазы в Крыму

Во временно оккупированном Крыму зафиксировано повреждение нефтебаз после недавних атак. Спутниковые снимки подтверждают поражение резервуаров на нескольких объектах.

Удары произошли в период с 15 по 16 апреля. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно обнародованным спутниковым фото, на нефтебазе в поселке Октябрьское поврежден по меньшей мере один резервуар. Характер повреждений свидетельствует о попадании и дальнейшие разрушения инфраструктуры объекта.

Более значительные последствия зафиксированы вблизи села Глубокий Яр. Там, по данным снимков, уничтожено и повреждено не менее пяти резервуаров разного объема. На фото видны следы серьезных разрушений, которые могут свидетельствовать о масштабном пожаре или детонации после ударов.

В Силах беспилотных систем сообщили, что в ночь с 15 на 16 апреля были осуществлены атаки по ряду российских объектов на территории оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, об объектах, связанных с хранением горючего.

Подобные удары могут влиять на логистику и обеспечение российских войск, поскольку нефтебазы являются ключевыми элементами инфраструктуры для поставки топлива. В то же время официальная российская сторона последствия атак пока публично не комментировала.

