Появились новые фото с последствиями попадания ракет РФ в терминал 'Новой почты' в Харьковской области

Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковщины завершили спасательные работы на месте российского удара по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич. Там вечером 21 октября вражеские ракеты отобрали жизни шести работников и еще 16 травмировали.

Значительные разрушения получило имущество предприятия. В ГСЧС и прокуратуре области показали фото последствий террористического акта РФ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что ракеты оккупантов разрушили здание почтового терминала, а также повредили семь грузовиков и два полуприцепа.

В результате удара на "Новой почте" возник сильный пожар, охвативший 300 кв. м площади. Бойцы ГСЧС Харьковщины потушили его в 00:14 воскресенья, 22 октября.

Над ликвидацией последствий вражеского обстрела работали 47 спасателей и девять единиц специальной техники.

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По очередному факту нарушения Россией законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ) Харьковская облпрокуратура начала досудебное расследование.

Следствием установлено, что террористический акт произошел около 22:15 субботы, 21 октября. Две российские ракеты типа С-300, запущенные оккупантами из Белгородской области РФ, попали в терминал "Новой почты" поселка Коротич Харьковского района.

Все 22 жертвы этого военного преступления россиян были работниками предприятия, шестеро из них погибли.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", – заявили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 22 октября войска России обстреляли жилой квартал Купянска в Харьковской области. В результате ударов ранения получили трое жителей, в том числе несовершеннолетние.

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