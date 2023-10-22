В США отреагировали на обстрел Россией терминала 'Новой почты' под Харьковом

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на смертельный удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом, который террористические войска России совершили 21 октября. Вашингтон выразил поддержку Украине в стремлении как можно скорее привлечь агрессора к ответственности.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк. Реакцией она поделилась в соцсети X (бывший Twitter).

"Вновь ужасные кадры российской агрессии против гражданского населения в Украине – ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни шести человек, еще больше получили серьезные ранения", – написала дипломат.

Она подчеркнула, что такое пренебрежение Кремлем к человеческой жизни должен увидеть весь мир.

"США поддерживают Украину в ее стремлении привлечь Россию к ответственности", – добавила Бринк.

Напомним, что российские войска нанесли удар по "Новой почте" в поселке Коротич на Харьковщине около 22:15 субботы. Предварительно, они использовали две ракеты С-300.

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На утро воскресенья, 22 октября, специалисты ГСЧС завершили спасательные работы на месте вражеского удара и ликвидировали его последствия. Ночью там потушили пожар, который охватил 300 кв. м площади почтового терминала.

Ныне известно о шести погибших и 16 раненых работниках предприятия. Терминал и ряд транспортных средств получили значительные разрушения. По факту очередного террористического акта со стороны РФ прокуратура Харьковской области начала расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 октября американский лидер Джо Байден попросил у Конгресса США $106 млрд для помощи Украины и Израилю. Предварительно, $61,3 млрд из этой суммы могут направить именно для ВСУ.

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