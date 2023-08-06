Появилось свежее спутниковое фото 'Оленогорского горняка': оккупанты пытаются отремонтировать корабль

Российские оккупанты пытаются ускоренными темпами отремонтировать большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Поврежденное судно пришвартовано в порту Новороссийска.

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Вокруг поврежденного корабля находится различная надводная техника. Об этом в Telegram сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спутниковые фото от 5 августа свидетельствуют о попытках российских оккупантов отремонтировать поврежденный большой десантный корабль. В частности, вокруг "Оленогорского горняка" находится как минимум три единицы техники.

Возле корабля находится один плавучий кран и аварийно-спасательное судно. Также на спутниковых фото замечены два водолазных катера. Стоит отметить, что захватчики не сообщали о сроках, за которые хотят отремонтировать поврежденный корабль.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российским оккупантам не удастся в ближайшее время восстановить большой десантный корабль "Оленегорский горняк". По его словам, последние события в Черном море красноречиво показали уязвимость военно-морского флота РФ.

Морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

Ранее сообщалось, что морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива ночью 5 августа. Позже российские СМИ опубликовали фото поврежденного танкера SIG. Он получил пробоину в районе машинного отделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака на крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск – дело рук Службы безопасности и Военно-Морских сил Украины. Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

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