'Позволяет достичь частичного успеха': Волошин рассказал, на какую тактику штурмов сделал ставку враг в Украине

Российские войска на южном фронте Украины изменили подход к наступательным действиям. Теперь враг делает ставку на тактику малых штурмовых групп.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона. По его словам, ранее оккупанты пытались атаковать крупными подразделениями – вплоть до уровня батальонов.

Однако такие попытки заканчивались провалом. Вместо этого россияне начали действовать меньшими группами, которые позволяют им достигать частичных успехов и время от времени прорывать украинскую оборону.

"Тактика действий малых штурмовых групп приносит россиянам определенные результаты. Они пробовали атаковать на южном направлении крупными подразделениями – до уровня штурмового взвода или даже батальона. Однако такие попытки были полностью неудачными. Зато малые группы позволяют им достигать частичного успеха, они пытаются вклиниться в нашу оборону. Именно поэтому они и дальше применяют эту тактику", – сказал Волошин.

Он отметил, что благодаря этой тактике враг сохраняет высокую интенсивность боев - штурмы и атаки продолжаются без остановки, обстрелы не утихают. По его словам, россияне взяли эту схему за основу и не намерены от нее отказываться.

Напомним, Силы обороны Украины улучшили тактическое положение на трех ключевых направлениях на востоке. За месяц украинские воины вдвое увеличили потери РФ убитыми - до 9 641 захватчика, а также утилизировали более тысячи единиц вражеской военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском Институте изучения войны указали, что РФ усиливает группировку своих войск в Украине в то время, как они несут все больше потерь на фоне снижения темпов продвижения.

По оценке аналитиков ISW, на днях ВСУ имели успех на Торецком направлении, а россияне - на Сумщине, в направлении Большой Новоселки, на Лиманском и Покровском направлениях.

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