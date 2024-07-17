Правительство Германии одобрило бюджет на 2025 год с вдвое меньшей помощью для Украины: что происходит

Правительство Германии 17 июля одобрило бюджет на 2025 год. Согласно ему, на военную помощь Украине Берлин выделит вдвое меньше средств.

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Как пишет Spiegel, утвержденный проект бюджета направлен на стимулирование экономики. Его еще должен рассмотреть немецкий парламент Бундестаг.

Планируемые расходы бюджета Германии составляют 480,6 млрд евро.

Новые заимствования 2025 составят 43,8 млрд евро.

Проект предусматривает увеличение расходов на оборону на 1,3 млрд евро – до 53 млрд евро.

Это меньше, чем ожидал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ожидается, что Бундестаг при рассмотрении проекта бюджета продолжит дискуссии по обороне.

Он начнет разбирательство с сентября.

Вероятно, германский парламент утвердит дополнительный бюджет на текущий год 8 ноября, а бюджет на следующий год – 29 ноября. К тому времени депутаты могут вносить изменения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Reuters рассказали, что в 2025 году ФРГ может вдвое сократить военную помощь Украине – до 4 млрд евро по сравнению с 8 млрд евро, предоставленными в 2024 году. Крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, но рост оказался медленнее, чем прогнозировалось, отметило агентство.

В 2028 году в регулярном бюджете Германии прогнозируют дефицит на уровне 39 млрд евро, а для достижения цели НАТО без специального фонда потребуется 28 млрд евро.

На днях стало известно, что Берлин тайно передал Украине военную помощь, в том числе тяжелую бронетехнику. В конце июня и начале июля страна поставила в Киев еще один значительный оборонный пакет.

Ранее Писториус обратился к министру финансов Кристиану Линднеру с просьбой о дополнительном финансировании для Украины. Приблизительно 7 млрд евро, выделенных в нынешнем федеральном бюджете, уже почти потрачены или зарезервированы по контрактам.

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