Германия может вдвое сократить военную помощь Украине в 2025 году – Reuters

В следующем году Германия может вдвое сократить военную помощь Украине. Ожидается, что военная помощь стране уменьшится до 4 миллиардов евро, в то время как в 2024 году сумма составляет 8 миллиардов евро.

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Эту информацию сообщает Reuters. Как отмечает издание, крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, но рост оказался медленнее прогнозируемого.

Правительство Германии сосредотачивается на закрытии бюджетного дефицита, поскольку в настоящее время отмечается бюджетная "дыра" в размере 17 миллиардов евро. Потому военную помощь Украине сократят до 4 миллиардов евро.

В бюджете на 2025 год содержится планирование к 2028 году, предусматривающее окончание существования специального фонда Вооруженных сил, необходимого для достижения минимальных целей расходов НАТО.

После вторжения России в Украину в 2022 году канцлер Олаф Шольц объявил об "историческом поворотном моменте", в рамках которого был создан специальный фонд в размере 100 млрд евро для модернизации армии и достижение 2% от валового внутреннего продукта расходов на оборону, как требует НАТО.

В 2028 году в регулярном бюджете предусматривается дефицит в размере 39 млрд евро, а для достижения цели НАТО без специального фонда потребуется 28 млрд евро, сообщили источники в министерстве финансов. По данным источников, в 2026 и 2027 годах прогнозируется дефицит финансирования в размере 13 млрд. евро.

Ранее сообщалось, что Германия начала тайно передавать Украине военную помощь, включая тяжелую бронетехнику. Так, в течение конца июня и начале июля страна поставила в Киев еще один крупный военный пакет.

Напомним, что министр обороны Борис Писториус обратился к министру финансов Кристиану Линднеру с просьбой о дополнительном финансировании для Украины. Приблизительно 7 миллиардов евро, выделенных в поддержку Киева в нынешнем федеральном бюджете Германии, уже преимущественно потрачены или зарезервированы по контрактам.

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