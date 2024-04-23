Правительство выделит на строительство фортификаций еще 8 млрд грн: что происходит

Кабинет министров Украины выделил более 8,121 млрд грн на строительство фортификационных сооружений. Средства будут перераспределены из резервного фонда государственного бюджета.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 23 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Путем перераспределения расходов госбюджета сегодня более 8 млрд грн выделяем на строительство фортификаций", – отметил он.

В этот раз средства выделены восьми ОВА, привлеченным к сооружению фортификаций много эшелонированной обороны на ключевых направлениях.

С начала 2024 года Кабинет министров выделил на строительство фортификационных сооружений (включая сегодняшнее решение) около 38 млрд гривен.

"Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили около 38 млрд грн. И на этом не собираемся останавливаться. Наша задача – создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и даст больше преимущества нашей армии на поле боя", – добавил Шмигаль.

Напомним, строительство обороны на самых горячих направлениях в Украине близится к завершению. На некоторых участках строительство фортификационных сооружений уже выполнено на 92-98%, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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