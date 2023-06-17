Представители МАГАТЭ снимали позиции оккупантов по дороге к ЗАЭС: россияне их не остановили. Видео

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге на Запорожскую АЭС, которую они посетили 15 июня, по дороге от Васильевки до Энергодара снимали на телефоны позиции российских окупантов. При этом ехавшие с ними в авто россияне даже не попытались их остановить.

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Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом "Supernova+". Также в авто с делегацией и путинскими солдатами находились представители росСМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Приближаясь к нашим блок-постам, вы видите, представители МАГАТЭ сильно оживляются, достают телефоны и начинают все это снимать, фиксировать. То есть не то, что происходит на атомной станции, а непосредственно их интересуют наши тыловые позиции", – пожаловалась на камеру журналистка.

Как можно заметить на опубликованных кадрах, на блок-посту, через который пролегал путь делегации, установлены так называемые зубы дракона, похоже, установленные в ожидании контрнаступления ВСУ.

Напомним: накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС. По итогам визита он заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.

Это уже третий визит Гросси на ЗАЭС за последний год. Кортеж заехал на территорию станции около 13:00 по Киеву, а покинул в 16:30 – делегация провела на ЗАЭС почти четыре часа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– согласно прогнозу МАГАТЭ ситуация из-за нехватки воды для охлаждения ЗАЕС может стать критической после подрыва российскими силами дамбы Каховской ГЭС. Агентство предупредило, что станция может столкнуться с нехваткой воды, необходимой для нормальной работы шести реакторов, в ближайшие несколько недель;

– генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сформулировал пять принципов ядерной безопасности, которые помогут обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС. Он отметил, что определил эти принципы на основе "интенсивных консультаций" с руководством Украины и Российской Федерации.

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