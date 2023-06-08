В МАГАТЭ сказали, как быстро ЗАЭС может остаться без воды для охлаждения реакторов из-за разрушения Каховской ГЭС

Согласно прогнозу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ситуация с нехваткой воды для охлаждения Запорожской атомной электростанции может стать критической после подрыва российскими силами дамбы Каховской ГЭС. Агентство предупреждает, что ЗАЭС может столкнуться с нехваткой воды, необходимой для нормальной работы шести реакторов, в ближайшие несколько недель.

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Об этом сообщил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии Sky News. При этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал местных жителей сохранять спокойствие и заявил, что ситуация контролируемая.

Гросси отметил, что существует опасность и необходимо принять меры. Он подчеркнул серьезность ситуации, отметив, что обычно требуется гарантированное количество воды для нормальной работы реакторов.

Потеря этого ресурса может вызвать проблемы, которые могут продлиться несколько дней или недель. Директор МАГАТЭ подчеркнул важность решения этой проблемы в ближайшее время.

Юрий Малашко прокомментировал ситуацию относительно потенциальной опасности для ЗАЭС.

"Призываю жителей Запорожской области сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации Ситуация на Запорожской АЭС контролируется, радиационный фон стабилен. Резервуары заполнены до нормального технического уровня. Специалистами разработан перечень мероприятий и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы обеспечить безопасность станции", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Напомним, утром 6 июня стало известно, что кафиры взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления - до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, попадающих в зону подтопления, была объявлена эвакуация населения.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов, а после теракта уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Мир осудил государство-агрессора за совершенное. Многие западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за ужасный теракт и отмечают, что "террористы не остановятся, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою ГЭС и устраивать катастрофу, пропорциональную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".