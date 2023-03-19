Преступника всегда тянет на место преступления: у Зеленского прокомментировали визит Путина в Мариуполь

Приезд президента РФ Владимира Путина во временно оккупированный и разрушенный Россией Мариуполь имеет конкретную причину. Российский диктатор, как любой преступник, не смог удержаться, чтобы не вернуться на место преступления.

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Президент страны-агрессора, который в глазах у всего мира теперь является международным преступником, не нашел ничего лучше, чем поехать полюбоваться на руины города и братские могилы, где похоронены его жители, убитые российскими войсками по приказу Путина. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ночной приезд Путина в Мариуполь Подоляк объяснил типичной психологией преступника.

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", – заметил Подоляк.

Напомним, рано утром 19 марта в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали удивительное видео. На опубликованных кадрах человек, схожий со спины на российского диктатора, за рулем автомобиля ездит по ночному городу.

Позже появились также кадры, где Путин якобы разгуливает по городу и "случайно" наталкивается на "жителей Мариуполя", которые бросаются пожимать ему руку, благодарят "за победу" и за превращение некогда цветущего города в "кусочек рая".

Некоторые фигуранты видео уже идентифицировали в сети: ими оказались коллаборанты, действительно проживавшие в Мариуполе. Некоторые, уверяют люди, свой "кусочек рая" выстраивали, разграбивая разбомбленные дома соседей.

При этом приехать в Мариуполь Путина могло подтолкнуть желание ответить президенту Украины Зеленскому, неоднократно бывавшему на передовой и в только что деоккупированных городах Украины. В то же время не исключено, что вместо диктатора приехал его двойник.