Превратили в металлолом: появились яркие кадры уничтожения хваленого российского танка Т-90 на левобережье Херсонщины. Видео

Украинские воины на левобережье Херсонщины продолжают уничтожать вражескую технику. Не щадят они, в частности, российские новейшие танки Т-90 "Прорыв": их операторы дронов атакуют с особым, нескрываемым удовольствием.

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Как это происходит – на видео показал журналист Юрий Бутусов. Уничтожившие Т-90 воины напомнили, что, по версии Кремля, это детище российского оборонпрома является "лучшим танком в мире".

Бутусов опубликовал кадры уничтожения российского Т-90 украинскими FPV-дронами.

"Левый берег временно оккупированной Херсонской области. Яркие кадры с добиванием "аналоговнетного" российского танка Т-90", – отметил он.

На опубликованных кадрах видно, как защитники методично наносят по танку удар за ударом, пока гордость российского оборонпрома не превращается в груду охваченного огнем металлолома. "Демилитаризовали" Т-90 до той степени, когда он, судя по всему, восстановлению уже не подлежит.

При этом защитники не удержались от определенного издевательства над российским "величием": видеоряд с уничтожением Т-90 они сопроводили аудио со встречи Путина с так называемыми российскими "военкорами" в июне прошлого года. Диктатор тогда с надменным и самодовольным видом нахваливал российский "Прорыв".

"Сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит – все, там никому нечего делать. Дальше, точнее и защищенность выше", – заявил тогда Путин.

Однако ни украинские FPV-дроны на Херсонщине, ни американские БМП Bradley под Авдеевкой заявлений российского диктатора не слышали – и безжалостно и очень эффектно расправились с "лучшими в мире танками".

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении. В то же время украинские воины дают захватчикам отпор и минусуют живую силу врага: только в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" накануне на концерт к Кобзону отправились без малого полтысячи оккупантов.

Всего же за сутки по всей линии фронта 25 января было ликвидировано 990 захватчиков.