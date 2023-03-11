Президент и министр обороны Финляндии отреагировали на заявление Марин об истребителях для Украины

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вопрос о передаче Украине истребителей Hornet не стоит на повестке дня во властных кругах страны. В то же время министр обороны Финляндии Антти Кайкконен добавил, что эти истребители по-прежнему будут нужны его стране в ближайшие годы.

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Примечательно, что заявления президента и главы оборонного ведомства стали реакцией на слова премьер-министра Финляндии Санны Марин о возможности передачи истребителей Hornet Украине. Об этом сообщает издание Postimees.

Ниинистё подчеркнул, что возможная передача Украине истребителей Hornet не обсуждалась в Финляндии. Министр обороны Кайкконен позже заявил, что не знал о намерении Марин говорить об истребителях во время ее визита в украинскую столицу. По словам Кайкконена, в ближайшие годы эти самолеты по-прежнему будут нужны Финляндии.

В свою очередь командующий ВВС Финляндии бригадный генерал Юха-Пекка Керянен подчеркнул, что в Силах обороны страны не было обсуждения возможной поставки истребителей в Украину. Керянен сказал, что ради обороны Финляндии нельзя отказываться от "Хорнетов" до того времени, пока эти самолеты не будут полноценно заменены на современные истребители F-35.

Примечательно, что Финляндия заказала у Соединенных Штатов 64 современных истребителя F-35, которые должны постепенно поступить в распоряжение военно-воздушных сил в 2025-2030 годах. При этом эксплуатацию старых истребителей Hornet планируют прекратить с 2025 года.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин после визита в Киев 10 марта допустила передачу Украине истребителей. Она отметила, что страна как раз приняла решение о приобретении новых военных самолетов для своей безопасности.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29, которые могут передать Украине Польша и Словакия, усилят боеспособность авиационного парка Вооруженных сил Украины. Однако украинской армии необходимы и более современные самолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о планах Словакии передать Украине 10 из 11 своих МиГ-29. Польша также рассматривает передачу этих самолетов Киеву. В США, в свою очередь, заявили, что не диктуют партнерам, какое вооружение передавать Украине.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что поставки западных истребителей могут решить исход войны. В то же время глава государства подчеркнул, что вопрос передачи Украине современных истребителей достаточно сложный.