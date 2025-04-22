'Причинило больше вреда': в 66-й ОМБр рассказали, как пасхальное перемирие повлияло на ситуацию на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении оставалась сложной во время так называемого пасхального перемирия, объявленного кремлевским диктатором. Противник не соблюдал договоренностей и сразу после перемирия пошел в массированное наступление.

Видео дня

Об этом в эфире "Суспільне. Новини" рассказала пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик. По ее словам, именно это "перемирие" принесло больше вреда, поскольку после объявления так называемого затишья враг начал активно обстреливать украинские позиции артиллерией, использовал ударные БПЛА и пошел в штурм с пехотой на один из механизированных батальонов.

"На самом деле больше вреда нам причинило это так называемое перемирие, потому что, как только Путин объявил, что будет "затишье", за несколько часов наши позиции подверглись массированному артиллерийскому обстрелу, противник применял и ударные БпЛА, а на один из механизированных батальонов они пошли штурмом пехоты", – сказала спикер.

Она отметила, что россияне использовали это время для подготовки наступления. Они подтягивают пехоту к переднему краю, в том числе с РПГ и пулеметами. Аэроразведка 66-й бригады зафиксировала, как более 120 оккупантов рассредоточились в посадках, лесополосах и разрушенных зданиях.

"Мы видели, как они подтягивают свою пехоту к переднему краю вместе с вооружением – это и РПГ, и пулеметы. Наша аэроразведка зафиксировала, как более 120 российских оккупантов за это время так называемого пасхального перемирия рассредоточились в посадках, в лесополосах, в разрушенных зданиях и блиндажах. И как только карета превратилась в тыкву, то есть закончилось так называемое пасхальное перемирие, то россияне пошли в массированное наступление пехотой", – добавила Блищик.

Когда так называемое пасхальное перемирие завершилось, россияне сразу пошли в наступление. Лишь 21 апреля на Лиманском направлении в зоне ответственности 66-й бригады произошло более 10 атак. Это направление остается приоритетным для врага.

Напомним, что российский диктатор Путин объявлял "перемирие" с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля, впрочем, с начала суток 20 апреля российская оккупационная армия продолжала боевые действия. В частности, наблюдалось увеличение количества российских обстрелов и применение захватчиками дронов.

Украина же заявила, что тишина будет в ответ на тишину, а удары – в защиту от ударов РФ. И если бы полная тишина действительно воцарилась, Украина была бы не прочь продлить ее и после окончания пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Однако ввиду того, что настоящего затишья на фронте не произошло, наши Силы обороны были вынуждены наносить ответные удары, сдерживая атаки врага.

Отметим, что 20 апреля украинские военные во время так называемого пасхального перемирия попали в засаду врага. Это произошло на Торецком направлении, к сожалению, среди наших бойцов есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе США заявили, что Вашингтон "приветствовал бы продление перемирия после Пасхи", ведь Америка "остается преданной полному прекращению огня".

Однако в понедельник, 21 апреля, в РФ заявили, что после "перемирия" российская армия вернулась к активной фазе боевых действий в рамках "специальной военной операции". Там также обвинили украинских военных в нанесении ударов и нарушении "пасхального перемирия" и заявили о якобы 4900 нарушениях режима тишины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!