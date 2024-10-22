'Пришло время': во Франции призвали обсудить размещение 'неядерных сил' в Украине для сдерживания России

Во Франции призвали начать обсуждение размещения "неядерных сил" на территории Украины. Это должно стать фактором сдерживания агрессии РФ в будущем, так что западные партнеры обязаны рассмотреть такой сценарий в рамках помощи Украине в долгосрочной перспективе.

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Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает TF1. Он также заявил, что некоторые пункты из представленного президентом Украины Владимиром Зеленским Плана победы "интересными".

Лекорню заявил, что западные партнеры Украины должны обратить внимание на предложение Киева о размещении "неядерных сил" на территории Украины для сдерживания РФ в будущем. Это предложение содержится в Плане победы Украины.

"Пора заняться вопросом обычного сдерживания, которое поможет помешать новой российской агрессии... Этот вопрос заслуживает подробного изучения", – отметил Лекорню.

По словам главы французского оборонного ведомства, представленный Зеленским план является началом политического процесса для урегулирования конфликта, а Украина демонстрирует готовность "когда-то снова говорить с Россией", хотя в последнее время Киев совершил "разворот к военно-политической риторике".

"План победы Зеленского – это начало политической ответственности, которую мы должны взять на себя, помогая Украине в долгосрочной перспективе", – сказал Лекорню, назвав "интересными" некоторые пункты упомянутого плана.

"Сложность момента состоит в необходимости принять новый баланс сил", – добавил он.

Напомним, украинский План победы Зеленский представил лидерам ЕС во время визита в Брюссель 17 октября.

О поддержке этого плана заявила Франция, а также Белый дом. А вот федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отклонил ключевые пункты Плана победы Зеленского, с критикой выступил также премьер Венгрии Виктор Орбан, призвавший к немедленным переговорам с Россией. Тем временем в НАТО раскритиковали предложение Зеленского по дислокации ВСУ в Европе, которое содержится в пятом пункте плана и ориентировано на послевоенное время.

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