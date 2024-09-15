"Пробили дно": Лубинец раскритиковал деятельность Красного креста после гибели украинцев

После трагического обстрела российской армией конвоя МККК руководство Международного комитета Красного Креста не упомянуло, кто совершил атаку. Кроме того, с реакцией на смерть трех украинцев, которые были работниками организации, в МККК тоже не спешили.

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На это обратил внимание уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В эфире телемарафона он раскритиковал организацию.

Противник ударил артиллерией по машинах гуманитарной миссии в селе Веролюбовка Донецкой области утром в 9:10 четверга, 12 сентября. Президент Международного комитета Красного Креста опубликовала свое заявление только вечером.

"И ни слова не вспомнила о россиянах. Уже даже их работников убивают, к сожалению, наших граждан... Уже россияне вас убивают, по факту, представителей вашей организации! И вместо того, чтобы это осудить, срочно выйти с заявлением, направить отдельную миссию, требовать объяснений от россиян и сделать максимально свою работу, они ничего не делают и не говорят. Тишина", – возмутился Лубинец.

Омбудсмен заявил, что организация "окончательно пробила дно" и ее нужно закрыть и в России, и в Украине. За исключением этого, "мы уже от них ничего положительного получить не можем", сказал Лубинец.

По его мнению, нынешнее руководство уничтожило имя МККК, на нее теперь можно "цеплять замок" и обращаться к ее крупнейшим донорам с предложением создавать новую организацию, поскольку старая уже не является эффективной.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Дмитрий Лубинец сказал, что в Международном Комитете Красного Креста продолжают демонстрировать позицию "страуса".

– В результате атаки РФ по Донетчине 12 сентября три гражданина Украины, являющиеся штатными сотрудниками МККК, погибли, еще двое получили ранения. Они перевозили гуманитарную помощь.

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